約見網友 中國在英留學生遭恐嚇

【本報綜合報道】中國駐英國大使館前日發布關於近期領事保護典型案例的通報，提到近來中國公民因私下換匯遭受損失、被騙等案件頻發，更有留學生接受女網友「約會」後遭威脅恐嚇。使館提醒，中國公民應切實提高防範意識，注意甄別社交媒體訊息真偽，注重保護個人私隱，切勿輕易前往陌生地點與陌生人見面。

出發始揭女方賣淫 收血腥圖片

在其中一個案例，某留學生通過社交平台與一名女用戶交友，隨後通過實時聊天軟件交流，數日後獲邀線下見面約會。但在確認留學生已出發後，女方隨即暴露賣淫目的，同時女方所謂掛靠「酒店」工作人員還通過電話聯絡留學生，遭拒絕並掛斷電話後，又發送威脅性、恐嚇性文字訊息及血腥圖片、影片等。留學生見狀迅速封鎖相關人士社交媒體帳號及電話，幸未造成進一步損失。