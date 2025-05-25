黃海重疊水域 華劃禁航區 引南韓憂慮

被質疑鋪路軍演或擴影響力 中國在黃海劃設禁航區，引起南韓憂慮。韓軍密切關注中方在兩國暫定措施水域的連串活動，但承認無法對他國在公海上的軍事活動提出交涉。

連雲港海事局日前發布航行警告，自上周四上午8時至後日上午8時在黃海南部諸點連線範圍內禁止船舶駛入，但沒有說明原因。禁航區面積約為400平方海里的正方形海域，距離中韓兩國海岸均不足200海里，屬於兩國各自專屬經濟區的重疊水域。南韓水道測量和海洋局稱，禁航區是為了軍事訓練而設。

南韓軍方主張演習回應 韓方有觀點指出，中方曾未經協商在中韓暫定措施水域設置構造物，劃設禁航區或意在擴大在黃海的影響力。有南韓專家認為，中國企圖把黃海內海化。然而，中方劃設的臨時禁航區屬於公海，韓軍過去曾為了軍演在同一水域部分區域劃設禁航區。有韓軍人士主張，在公海舉行演習回應。

稱過度限制 循外交反映 南韓外交部表示，兩國均可在共享海域舉行軍事演練，但對中方在中韓暫定措施水域設立禁航區過度限制航行自由感到擔憂，已透過外交渠道向中方反映。南韓外交部與國防部等部門，協調評估中國近期舉措是否符合國際海洋法。

黃海總面積38萬平方公里，應劃歸中國管轄的有25萬平方公里，但在海域劃界問題上南韓主張等距線為界，企圖多劃18萬平方公里。因此，中韓存在18萬平方公里爭議海區，雙方劃界並不清楚。2001年兩國簽訂《中韓漁業協定》劃定暫定措施水域，由雙方採取共同的養護和管理措施。對違反規定者，雙方按各自的國內法處理本國漁船。中國於2018年、2024年在暫定措施水域設置深海漁業養殖設施，2022年增設石油鑽探設施。本報綜合報道