美料數周內宣布多項重大貿協
【本報綜合報道】美國財長貝森特上周五表示，未來數周內有望宣布多項重大貿易協議。他又預計，中美將很快繼續面對面的貿易談判。
貝森特指出，協議有望在90天關稅暫緩期屆滿前達成，形容協議推進得很快，隨着期限臨近，將看到愈來愈多協議陸續公布。他又指，很多亞洲國家都提出非常不錯的協議，但沒具體說明有哪些國家，只稱美國與印度的談判已進入非常後期的階段。貝森特表示，多數與美國有貿易往來的國家都展現出非常有誠意的談判態度，但不包括歐盟。對於總統特朗普堅持對歐盟進口貨物徵收50%關稅，貝森特稱是對歐盟談判進展緩慢的回應，希望能對歐盟施壓；又認為進展緩慢是因歐盟內部存在集體行動困難，需要27個成員國協調。
特朗普排除與歐盟達協議
特朗普排除與歐盟達成貿易協議的可能，堅持對歐盟進口貨物加徵關稅。歐盟貿易專員謝夫喬維奇與美國貿易代表格里爾及美國商務部長盧特尼克通電話，堅稱歐盟致力於達成一項對雙方都有利的協議，強調歐盟委員會仍願意真誠合作。
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