美料數周內宣布多項重大貿協

貝森特指出，協議有望在90天關稅暫緩期屆滿前達成，形容協議推進得很快，隨着期限臨近，將看到愈來愈多協議陸續公布。他又指，很多亞洲國家都提出非常不錯的協議，但沒具體說明有哪些國家，只稱美國與印度的談判已進入非常後期的階段。貝森特表示，多數與美國有貿易往來的國家都展現出非常有誠意的談判態度，但不包括歐盟。對於總統特朗普堅持對歐盟進口貨物徵收50%關稅，貝森特稱是對歐盟談判進展緩慢的回應，希望能對歐盟施壓；又認為進展緩慢是因歐盟內部存在集體行動困難，需要27個成員國協調。