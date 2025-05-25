白宮禁哈佛招國際生 聯邦法官頒令阻推行

特朗普稱外來學子麻煩製造者 嘲不會算「2+2」 美國聯邦法官上周五就政府禁止哈佛大學招收國際學生，頒發臨時禁制令。總統特朗普表示，希望最優秀的外國學生到美國院校讀書，但不歡迎麻煩製造者。特朗普為針對哈佛的舉動辯護，稱不少學生連「2+2」都不會算，言論引發爭議。

哈佛大學在72頁入稟狀指控禁令違反美國憲法第一修正案，批評政府侵犯大學受憲法保護的學術自由，校方有權按照憲法拒絕政府操控大學管治、課程，以及教職員與學生的意識形態。哈佛又指控政府未按正當程序通知，讓哈佛回應指控，政府的最新行動明顯出於報復，對大學及留學生構成直接和毀滅影響。

須維持現狀至周四聽證會 波士頓聯邦法官伯勒斯接納原告理由，同意若未能及時聽取各方意見，哈佛大學將遭受立即發生且無法彌補的損害，要求維持現狀直至聽證會舉行，聽證會定於周四早上10時30分舉行。白宮反指如果哈佛大學當初有正視消除校園內反美、反猶太和恐怖主義煽動者帶來的禍害，就不會陷入現在的境地，校方應花時間創造安全校園環境，而非提出無聊訴訟。

加州聯邦法官懷特同日發布禁制令，阻止政府在案件審理期間終止各大學（包括哈佛大學在內）國際學生合法身份的措施生效。

不可因移民身份拘捕學生 禁令還禁止政府以移民身份為由，逮捕或拘留任何在美國以外出生的學生。懷特表示，政府對原告及其他國際學生的生活造成嚴重破壞。國土安全部批評裁決導致正確舉措延遲實施，希望更高級別法院能支持政府立場，司法部拒絕發表評論。

哈佛大學上月拒絕改革管理結構、招聘及招生政策要求後，政府隨即凍結總額22億美元（約171.6億港元）多年期撥款，以及6,000萬美元（約4.68億港元）多年期合約款項。此外，政府還威脅考慮剝奪哈佛大學免稅地位。哈佛大學提起訴訟，指控政府試圖以凍結聯邦資金為手段操縱大學的學術決策。

根據哈佛大學數據，截至2023年秋季學期，國際學生佔學生總數27%以上。目前，哈佛大學招收近6,800名國際學生和學者，他們來自140多個國家和地區，大多數在攻讀研究生課程。本報綜合報道