網購寵物易墮騙局 綑綁銷售高價狗糧

【本報綜合報道】四川省成都市一名消費者早前網購寵物犬，付款後被迫購買配套狗糧，到貨後卻發現公狗變成母狗。寵物業界人士上周五透露，此類賣寵騙局時下常見，銷售人員以各種藉口讓準飼主額外付費，並以第三方平台交易導致難以追查。事件已反映至屬地市場監管部門。

貨不對辦難追究 消費者陳女士本月初從短片平台找到心儀寵物犬，經通訊應用程式接觸商家，再以1,888元（人民幣‧下同，約2,052港元）選定寵物犬。她支付全款後，被飼養員要求加購配套狗糧，否則「死了概不負責」，她最終再花1,350元（約1,467港元）買狗糧。寵物犬上周三到貨後，陳女士發現並非她原先挑選的狗，商家堅稱是同一隻。

寵物業界人士魏先生透露，賣寵騙局商家多數不飼養寵物，盜用寵物影片吸引消費者後，就從供貨團夥取貨。而所謂飼養員其實是高價狗糧的銷售方，通過在虛假店舖上架狗糧，讓消費者誤以為價格得宜。他提醒購買前應了解市場價，不要因貪小便宜墮入陷阱。