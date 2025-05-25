桂林爆泥石流 增至4人遇難

【本報綜合報道】廣西桂林市龍勝各族自治縣泗水鄉三舍村上周五清晨突發山洪災害，初步排查8人失蹤，其中3人找回後證實不治，至今已造成4人遇難。自治區黨委書記、自治區人大常委會主任陳剛主持召開全區防汛工作調度會，強調要爭分奪秒加強搜救，只要有一線希望就要付出百倍努力。

災害發生後，累計出動300多名各類搶險救援人員，開展失蹤搜救和各類保障工作。據氣象部門監測，上周四上午8時至上周五上午8時，桂林有6個縣市區的14個鄉鎮出現大暴雨。受強降雨影響，古宜河、湘江支流蘭田河等7條河流9個站出現超警0.07至0.97米的洪水。

仍有4輪大範圍降雨 全區防汛工作調度會上指出，今年廣西「龍舟水」屬總體偏重年景，未來還有4輪大範圍降雨過程，降雨範圍廣、累計雨量多、與前期降雨落區重疊，極端性顯著，風險隱患點多，致災風險高。陳剛強調，各級防汛抗旱指揮機構要充分發揮牽頭抓總、統籌協調作用，自治區、市、縣3級防指和成員單位之間要協調聯動，確保「平急轉換」無縫銜接和指揮體系高效運轉。