五台山降雪現霧凇 龍王殿呈壯觀冰封

東北將升溫刷今年新高 多地或迎首個30 ℃ 山西第一高峰五台山上周五因降雪出現霧凇景象，寺廟龍王殿「冰封」景象十分壯觀。隨着冷空氣影響結束，東北多地最高氣溫將攀升至30℃上下，或刷新今年以來新高，哈爾濱、瀋陽等城市有望迎來今年首個30℃。

五台山腳下的居民上周四看天氣預報，指山頂可能會降雪，於是當晚住在山上，翌日早上5時30分許起床就看到北台頂一片白茫茫。有網民表示，通往北台頂的路上周四下午就開始飄雪。根據五台山氣象站天氣預報，上周四最低氣溫0.1℃，同日晚間至翌日日間2℃至3℃。多名網民上周五上午直播時表示，北台頂氣溫在-4℃左右。

受冷空氣和降雨影響，江蘇、安徽、雲南等地部分地區上周四降溫明顯，降溫8℃至16℃。中東部大部氣溫普遍低於常年同期，最高氣溫超過30℃以上的地區主要集中在華南和四川盆地等地。

料華南仍下3天陰雨 自上周二以來，南方多地出現強降雨天氣，湖北、安徽、浙江、江西、湖南、貴州、廣西、廣東等地部分地區出現大暴雨，大暴雨面積達9.8萬平方公里，最大累計降雨量出現在湖南常德局地，達到466毫米。預計未來3天，華南地區仍是陰雨連連，雨量以小到中雨為主，部分地區有大雨或暴雨。

隨着副熱帶高壓西伸，大量水氣向雲南輸送，雲南將成為全國降雨最強區域，西部和中北部可能持續出現中到大雨，部分地區有暴雨。展望周二至周四南方將現新一輪明顯降雨過程，江南、華南及貴州等地有大到暴雨，江南南部、華南北部等地部分地區有暴雨，局地特大暴雨。

龍舟水或掀較大洪流 水利部珠江水利委員會指，預計「龍舟水」降雨集中期流域部分江河可能發生較大洪水。本報綜合報道