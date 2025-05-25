兩岸國際

中學校長侵吞餐費11年 學生捱餓

華南地區一所有近70年校史的鄉鎮初級中學，校長、副校長夥同學校飯堂負責人、供應商連續11年套取餐費，涉案金額超過200萬元人民幣（約217萬港元），導致學生捱餓寫信叫苦，直至區委巡察辦去年揭發事件。副校長和飯堂負責人已獲刑，校長涉及更多嚴重違紀違法問題，仍須調查。（綜合報道）
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