兩岸國際

鳳陽鼓樓塌瓦片 官員1停職1免職

安徽省滁州市鳳陽縣名勝古蹟明中都鼓樓日前發生「瀑布式」瓦片脫落事故，滁州市聯合調查組上周五晚通報事件最新調查情況，對負有領導責任的鳳陽縣政府分管副縣長停職檢查，對鳳陽縣文化和旅遊局局長、鳳陽大明旅遊發展（集團）有限公司董事長免職。（綜合報道）
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