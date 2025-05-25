山東號 接近實戰演訓 預警機同上陣

空警600堵弱點 殲15T亦參與 或亮相閱兵 中國海軍航空母艦山東號近日在海南三亞軍港，展開飛行保障全流程演練，緊貼戰訓任務磨礪官兵實戰本領。網傳照片顯示，空警600預警機和殲15T艦載戰機編隊飛行訓練，可能為9月抗日戰爭勝利80周年閱兵式做準備。按照慣例，參與閱兵的裝備均為現役，意味空警600和殲15T已正式入列海軍艦載航空兵部隊。

隨着廣播響起，山東號甲板上身穿各色甲板識別服的飛行保障人員迅即奔赴各自戰位，組織模擬放飛。消防保障組、醫療救援組全時待戰，做好處置突發情況的準備。演練過程中，導調組臨機導調應急更換阻攔索、損害管制救援等特情，檢驗官兵的應急處置能力。自年初起，山東號組織不同背景下的模擬訓練，與海空兵力展開艦機協同、區域制空等課目演練，重點檢驗多兵種聯合作戰能力。

提高對來襲目標預警能力 從相關圖片來看，空警600作為編隊領銜機，帶領數架殲15T在某地上空密集編隊飛行訓練。編號7105的空警600極有可能是此前已經參與彈射測試的原型機，或表明西安飛機工業集團的空警600產量規模似乎不大。空警600讓中國海軍擺脫對岸基預警力量的依賴，提高航母打擊群對來襲目標的預警能力，特別是能提前發現掠海來襲的反艦導彈和隱形戰機等威脅，從而協調、引導和指揮己方艦載機和護航艦艇前出迅速接敵。

中國海軍航母擁有艦載定翼預警機後，將徹底填補昔日高空預警弱點。有了空警600助力，第3艘航母福建號制空作戰、對海打擊和對陸攻擊等戰鬥力得以大幅提升。目前，全球只有美法海軍在航母上裝備E2預警機。

隨着空警600入列，中國將成為全球第3個擁有固定翼預警機的海軍，將有效提升遠洋作戰能力和執行各種任務的靈活性，提高作為大國海軍在全球範圍內的影響力。本報綜合報道