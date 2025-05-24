反戰反制裁俄國 匈牙利力抗歐盟

歐盟政府與匈牙利一直關係不和，已多次認定匈牙利推行法治不力，導致出現貪污、政治干預司法，以及箝制新聞自由等，因而提出對匈牙利實施經濟制裁，主要是不發放規劃好的經濟補貼，而匈牙利就威脅不會通過歐盟的財政預算案。更令歐盟及不少成員國震驚的，是匈牙利總理歐爾班最近揚言，匈牙利或會逐漸脫離歐盟。

其實，歐盟及其成員國如法國、德國、波蘭等，一直批評匈牙利政府正在發展與專制政權的良好關係，不單止是指俄羅斯，居然連中國也包括在內。歐盟強調在國家安全及外交關係方面，各成員國應該盡力建立共識，但匈牙利就經常行使否決權，首要是阻止軍援烏克蘭，其次是推搪制裁俄羅斯。歐爾班早前表示，過去3年，俄烏衝突導致匈牙利約200億歐元的損失，如今烏克蘭要求歐盟支持其維持100萬軍隊的規模，而這部分資金本應留在歐盟發展經濟。

極倚賴廉價油氣 這個矛盾的起源很簡單，就是歐盟政府過去支持美國拜登政府，推動了俄烏戰爭，歐盟及不少成員國，基本上對俄羅斯實施了非常嚴厲的經濟制裁，並且向烏克蘭提供大量武器，它們也幾乎壟斷了話語權，而迫令像匈牙利這樣的邊緣、反戰及親俄小國，要盡量服從，或起碼不應反對大局的方針。

然而，匈牙利比其他歐盟成員國，更需要俄羅斯的能源供應，並意識到要反對這場俄烏消耗戰，因為匈牙利的經濟極倚賴俄羅斯的廉價油氣，若缺少這個供應的源頭，匈牙利根本無法營運，只會走向崩潰。所以，歐爾班最近嚴厲批評歐盟打壓匈牙利的政治立場，是在「踐踏匈牙利的國家主權」。

表面上，歐盟及支持繼續援烏的成員國，是在盛氣凌人地對付表面孤立的匈牙利，但由於如今俄烏戰爭的形勢，俄羅斯已控制大局，斯洛伐克、捷克、羅馬尼亞等國，也了解到戰爭的實況，開始批評歐盟好戰主流力量的錯誤，而法國、德國、意大利的極左或極右政黨，都表現出積極反戰，在民間的支持度不斷上升，它們於未來的選舉中，很有機會得到更多支持而擴大，在歐盟內更有潛力建立反戰及終戰的政治力量。

此外，正正由於匈牙利偏離歐盟的政治主導，因此更加得到中國及美國的投資，經濟欣欣向榮，遠勝好戰而經濟不景氣的歐盟成員國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻