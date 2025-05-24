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包糉紮龍舟 各地特色迎端午
臨近端午節，中國海南省臨高縣新盈鎮將上演海上漁家龍舟賽，承載漁民祈願風調雨順、平安豐收。紮製一個龍頭最快需時半個月，當地工匠近日都忙於趕工，以竹條編製骨架，用彩紙、綢布等材料精心裝飾龍頭、龍身。另一邊廂，位於四川成都馬鞍東路的糉子一條街糉葉飄香，商家現場包糉子，一片繁忙景象。（中新社）
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