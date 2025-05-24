出身寒門 博士回鄉建圖書館 基層孩童免費閱讀

周慶貴表示，幼時因家貧幾乎失學，幸獲母親向外人借錢，加上成績優異的大哥放棄升學、打工補貼家用，最終學業有成。他不想村內孩子發生同樣經歷，留有遺憾，遂在父親支持下，由2021年初與數名好友合資，在自家老宅籌建思源圖書館。

該圖書館現已成為周圍村鄰一眾孩子最喜歡的地方之一，每逢周末人滿為患，簽到簿上紀錄更是密密麻麻。當得悉上百名孩子曾在此寫下人生首篇讀書筆記，周慶貴感到欣慰。他現在放假回家時，除了輔導孩子寫作業，更會邀請校友前來出席講座、贈送文創產品等，藉此培養眾人讀書興趣。