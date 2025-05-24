出身寒門 博士回鄉建圖書館 基層孩童免費閱讀
【本報綜合報道】中國山東省臨沂市蘭山區杭頭村一名男子成為上海交通大學文學博士後，有感寒門難出貴子，遂決心回鄉興建圖書館，至今收藏逾2.4萬冊圖書，古今中外名著、科普讀物及工具書一應俱全，免費供當地學生閱讀。
幼年險失學 不欲他人步後塵
周慶貴表示，幼時因家貧幾乎失學，幸獲母親向外人借錢，加上成績優異的大哥放棄升學、打工補貼家用，最終學業有成。他不想村內孩子發生同樣經歷，留有遺憾，遂在父親支持下，由2021年初與數名好友合資，在自家老宅籌建思源圖書館。
該圖書館現已成為周圍村鄰一眾孩子最喜歡的地方之一，每逢周末人滿為患，簽到簿上紀錄更是密密麻麻。當得悉上百名孩子曾在此寫下人生首篇讀書筆記，周慶貴感到欣慰。他現在放假回家時，除了輔導孩子寫作業，更會邀請校友前來出席講座、贈送文創產品等，藉此培養眾人讀書興趣。
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