泰大米收購計劃虧損 流亡英祿須賠近24億元

法院下令英祿僅需對大米銷售環節造成的損失承擔賠償責任，因為這涉及行政權力的行使。泰國國家反腐敗委員會和國家審計辦公室曾發函警告大米銷售可能存在腐敗問題，但英祿未採取任何措施加以制止，構成嚴重的瀆職行為，導致相關官員謀取私利，給國家財政造成損失，金額達200多億泰銖（約47.6億港元），且沒有免責理由。因此，法院判決英祿需向財政部賠償損失金額的50%，即100.28億泰銖。

2017年離國無出庭 判囚5載

2016年，泰國財政部下達命令要求英祿賠償她在擔任總理期間推行的大米抵押計劃造成的損失。2018年，英祿與丈夫共同起訴了多名政府官員，指控他們發布不合法的賠償命令。2021年，中央行政法院駁回財政部對英祿的大米瀆職案造成357億泰銖（約85億港元）損失的賠償要求，理由是財政部承認沒有確鑿證據證明英祿直接造成損失，且調查程序不符合法律規定。中央行政法院還指出，腐敗行為主要發生在執行層面的官員中，而英祿作為總理僅參與了政府間大米交易的諒解備忘錄簽署環節。隨後財政部向最高行政法院提出上訴。英祿在2017年離開泰國，因缺席法院「大米瀆職案」被判處5年徒刑。本報綜合報道