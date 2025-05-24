貿談無果 美稱增歐50%關稅

美國總統特朗普昨日表示，與歐盟貿易談判毫無進展，揚言對歐洲出口至美國的貨物加徵50%關稅，從下月1日起實施。特朗普批評歐盟成立的主要目的是在貿易上佔美國便宜，歐盟設置強大貿易壁壘、徵收增值稅並操縱貨幣。（綜合報道）