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石破茂致電特朗普 討論關稅
日本首相石破茂於昨日早上與美國總統特朗普通電話，討論關稅問題，歷時約45分鐘。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正啟程往美國華盛頓，今日展開第3輪部長級關稅談判。由於日本強烈要求美國重新審視包括汽車關稅在內的一系列措施，而美方則堅持要求消除貿易逆差，導致雙方立場有分歧。（綜合報道）
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