兩岸國際

石破茂致電特朗普 討論關稅

日本首相石破茂於昨日早上與美國總統特朗普通電話，討論關稅問題，歷時約45分鐘。日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正啟程往美國華盛頓，今日展開第3輪部長級關稅談判。由於日本強烈要求美國重新審視包括汽車關稅在內的一系列措施，而美方則堅持要求消除貿易逆差，導致雙方立場有分歧。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者