斥南非殺白人 美錯用剛果照

美國總統特朗普周三與南非總統拉馬福薩在白宮會晤，期間展示大量有關屠殺白人證據，包括一張衞生工作者處理遺體的照片。英國傳媒周四報道，特朗普展示的照片取自2月3日拍攝的影片，是剛果民主共和國反政府武裝「M23運動」與政府軍發生衝突後，人道主義工作人員處理遺體的情況。（綜合報道）