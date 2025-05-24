兩岸國際

斥南非殺白人 美錯用剛果照

美國總統特朗普周三與南非總統拉馬福薩在白宮會晤，期間展示大量有關屠殺白人證據，包括一張衞生工作者處理遺體的照片。英國傳媒周四報道，特朗普展示的照片取自2月3日拍攝的影片，是剛果民主共和國反政府武裝「M23運動」與政府軍發生衝突後，人道主義工作人員處理遺體的情況。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc
人人做記者