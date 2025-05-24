擊斃以駐美大使兩人員 槍手稱為巴勒斯坦行兇

【本報綜合報道】以色列駐美國大使館兩名人員周三在華盛頓猶太博物館遭槍殺，司法部周四起訴31歲疑犯羅德里格斯（Elias Rodriguez）一級謀殺罪、謀殺外國官員罪及使用槍械犯罪等，一旦罪成最高可判處死刑。根據法庭文件，羅德里格斯是有計劃犯案，並供稱自己是為巴勒斯坦和加薩而行兇。

匆忙購票 徘徊博物館外 聯邦調查局（FBI）調查顯示，羅德里格斯於周二從芝加哥乘飛機前往華盛頓，寄艙行李藏有一把手槍，並在於猶太博物館舉辦的年度青年外交官招待會開始前3小時才購買門票。羅德里格斯在博物館外徘徊，然而走近一群人並開槍，30歲男死者利斯欽斯基（Yaron Lischinsky）和26歲女死者米爾格里姆（Sarah Milgrim）中彈倒下時，羅德里格斯走近他們俯身開槍，甚至在離開前重新裝彈。檢察官指，可能會追加更多指控。

維珍尼亞州中央情報局（CIA）總部保安人員於周四早上向前門一輛汽車內的女子開槍，女子受傷後拘留。警方指槍擊事件並非致命，CIA已展開調查。

羅德里格斯