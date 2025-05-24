烏邊境設緩衝區域 專家：增俄防禦能力

壓制敵軍火力點 面臨受襲風險 俄羅斯總統普京周四宣布，已下令在接壤烏克蘭邊境建立安全緩衝區。俄軍目前積極執行任務，並壓制敵軍的火力點。有專家認為，安全緩衝區可強化俄烏邊境整體防禦能力，增強談判籌碼，但大量俄軍靠前部署面臨受襲風險。

普京在政府工作會議上表示，鑑於庫爾斯克州、別爾哥羅德州和布良斯克州近期局勢，需立即開展受損地區的修復重建工作，包括協助居民重返家園，同時必須恢復交通網絡等基礎設施，保障企業正常運作。烏克蘭外交部批評普京擬建立安全緩衝區的言論，進一步證明俄方對和平沒有真正興趣。

俄無表明緩衝區具體位置 普京並沒有表明安全緩衝區具體位置，但他去年3月提出沿烏克蘭控制地區建立封鎖線的想法，以保護邊境地區平民免受烏克蘭遠程打擊。倘安全緩衝區設於庫爾斯克州、別爾哥羅德州和布良斯克州，俄軍會在相關前沿地區部署更多兵力，不僅構建防禦陣地，還可能前出性部署採取攻勢防禦，構建更寬泛的安全緩衝區。

如此一來，既能最大程度分散和牽制烏克蘭軍事力量，又能阻止烏軍炮擊和發射火箭彈攻擊俄羅斯本土，同時在後續談判中增加籌碼。由於俄軍需靠前部署，面臨烏軍襲擊的可能進一步增加。在安全緩衝區內的俄軍需部署更多中近程防空武器，構建堅固陣地應對無人機、空對地火力及炮火襲擾，保證有生作戰力量。

庫州受襲12人傷包括兒童 庫爾斯克州中西部城市利戈夫周四受襲，包括兩名兒童在內的12名平民受傷，烏軍疑似使用M142海馬斯多管火箭系統發射3枚火箭施襲。俄羅斯國防部透露，過去兩天烏軍對俄羅斯縱深地帶發動大規模遠程無人機襲擊，共擊落485架定翼無人機，其中至少63架在莫斯科州上空攔截。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，俄方正在制訂烏克蘭問題解決備忘錄，俄烏第二輪談判時間和地點尚未確定。由於俄烏均為東正教國家，在天主教教廷梵蒂岡舉行談判並不適合。拉夫羅夫重申，俄方始終強調願意就烏克蘭問題和談，旨在消除衝突根源。本報綜合報道