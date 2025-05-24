韓否認華府擬撤4500駐地美軍
【本報綜合報道】美國傳媒周四引述知情美國國防官員指，特朗普政府正考慮撤走約4,500名駐韓美軍，重新部署到關島等其他印太區域。南韓國防部昨日回應指，韓美從未討論過駐韓美軍撤離事宜。
傳調派關島 應對朝問題
知情美國官員表示，國防部正對北韓問題進行非正式政策審視，高層研擬的其中一個選項是撤走部分駐韓美軍，調派到其他印太地區駐點，包括關島，此構思仍未向總統特朗普提出。官員續指，在烏克蘭戰事方向更加明朗，以及華府是否會繼續向烏克蘭提供軍事支援之前，不會就駐韓美軍規模做出決定。
目前大約有2.85萬名美軍派駐南韓，美媒認為調派部分駐韓美軍到其他地區可降低國防部對減少區域駐兵的憂慮。關島是美國在西太平洋地區駐軍的重要樞紐，而且接近可能區域衝突點，但位於中國軍隊難以接近的距離。國防部發言人回應指，沒有新政策公布。白宮國家安全委員會發言人則只表示特朗普承諾將完成北韓無核化。
南韓國防部表示，駐韓美軍是韓美同盟的核心戰力，與韓軍堅定不移地保持聯合防衞態勢，遏制北韓侵略和挑釁行為，為維護朝鮮半島和地區的和平與穩定作出貢獻，韓方今後也將與美方保持合作，推動韓美同盟朝該方向發展。
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