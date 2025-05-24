韓否認華府擬撤4500駐地美軍

知情美國官員表示，國防部正對北韓問題進行非正式政策審視，高層研擬的其中一個選項是撤走部分駐韓美軍，調派到其他印太地區駐點，包括關島，此構思仍未向總統特朗普提出。官員續指，在烏克蘭戰事方向更加明朗，以及華府是否會繼續向烏克蘭提供軍事支援之前，不會就駐韓美軍規模做出決定。

目前大約有2.85萬名美軍派駐南韓，美媒認為調派部分駐韓美軍到其他地區可降低國防部對減少區域駐兵的憂慮。關島是美國在西太平洋地區駐軍的重要樞紐，而且接近可能區域衝突點，但位於中國軍隊難以接近的距離。國防部發言人回應指，沒有新政策公布。白宮國家安全委員會發言人則只表示特朗普承諾將完成北韓無核化。