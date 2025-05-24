朝驅逐艦下水事故 底無破洞料可修護

嚴查究責 傳喚造船廠長 北韓新建5,000噸驅逐艦周三在清津造船廠下水時操作失誤導致艦艏卡在岸上，而艦艉泡在海水中，目睹事件的領袖金正恩大為震怒。事故調查組向勞動黨中央軍事委員會提交初步調查結果，指驅逐艦底部無破洞，受損情況沒有之前公布那麼嚴重，認為可以修復維護。清津造船廠廠長洪吉浩於周四，接受司法機關傳喚調查。

事故調查組由檢察機關人員和專家組成，指出驅逐艦底部完整，右舷出現刮蹭，通往艦艉部分的救生通道流進一定容量海水。抽出浸水隔室的海水，從船台脫離艦艏部分改善艦船穩性需要兩3天時間，修復舷側需要十多天。如此一來，驅逐艦修復工作便可在下月勞動黨中央委員會全體會議之前完成，符合金正恩的要求。

中央軍事委員會指示稱，要調查事故發生原因和負有相關責任的當事人。即使艦船狀態良好，也無法改變事件是不可容忍的犯罪行為事實，相關責任人絕不能逃脫應負罪責。事故作為重大事件處理，與驅逐艦是否受損和有無經濟損失無關，而是嚴厲打擊所有部門蔓延的缺乏警惕、不負責任和不科學的經驗主義態度，敲響警鐘。根據調查結果，司法機關將先拘留、調查對事故有明顯責任的人員。

分析指北韓或不具修復能力 有船舶建造專家分析衞星照片後，認為驅逐艦船體已經傾斜，合理推測海水灌入內部後，引擎等動力系統和電子設備可能已報廢無法使用，短期內恐難以完成修復。另一位專家表示，修復開始前需把驅逐艦完全推入海中，再用起重機吊起，但據他所知北韓沒有相關技術與裝備，不排除向俄羅斯等第三國尋求協助。

北韓近期加強海軍力量，另一艘新建的5,000噸驅逐艦崔賢號上月底在南浦造船廠下水，發生事故的驅逐艦外觀與崔賢號相似。

南韓陸海空戰隊展防禦訓練 另一邊廂，包括南韓海軍陸戰隊在內的陸海空共5,500多名官兵、10多艘艦艇和40多架飛機，周三至昨日在白翎島和延坪島等西北島嶼，展開本年聯合島嶼防禦訓練。南韓海軍陸戰隊西北島嶼防衞司令部表示，訓練模擬北韓發起挑釁、企圖突襲搶佔西北島嶼等各種突發情況，部隊熟練掌握K9自走炮、天橆多管火箭炮系統的射擊流程，還利用兩棲裝甲突擊車和阿帕奇武裝直升機防禦。本報綜合報道