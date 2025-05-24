教育廳發布校服《意見》 嚴防採購腐敗行為

【本報綜合報道】廣東省教育廳等多個部門近日聯合印發《關於加強中小學生校服管理工作的指導意見》（下稱《意見》），明確嚴防校服採購中的腐敗行為，同時要求全省公民辦中小學校（含中職學校）不得以任何方式強制學生與家長購買校服或綑綁銷售，非城鎮中小學校原則上不要求統一着裝及購買校服，自7月1日起施行，有效期為5年。

《意見》指出，在校服選購工作中，堅持採取「兩個自願」原則，第一是需徵得三分之二以上家長同意方可選用或更換校服，其次是允許學生與家長自行選購及製作校服。各地教育行政部門及中小學校要加強指導監督校服採購，不得違反市場競爭原則，擅自採取「定點」及「定商標」等方式干涉交易，不得通過入圍方式設置備選庫、名錄庫、資格庫，亦不得對本地校服生產企業採取地方保護，不得濫用行政權力，妨礙供應商進入本地市場，限定或變相限定購買特定經營者提供商品。

應舒適耐用 禁高端奢侈 此外，《意見》提到校服選用採購應根據「實用、耐用、經濟、舒適」適度原則，堅決制止高端化、奢侈化現象，原則上每款校服小學6年，初中、高中3年以內每屆學生不得更換。