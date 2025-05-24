廣東迎龍舟水暴雨 強化預警應急防禦

粵北珠三角傾盆落雹壓境 搶險救援候命 廣東進入「龍舟水」降雨集中期，省防汛抗旱總指揮部周四召開視像會議，研判當前強降雨和今年防禦工作形勢，調度河源、梅州、陽江、茂名、清遠、雲浮等市部署防禦工作。廣東省氣象部門預計，粵北、珠江三角洲中北部市縣昨日至今日有大雨局部大暴雨，部分市縣有局地小冰雹等強對流天氣。

廣東省委常委、常務副省長、省防總總指揮張虎主持會議並講話，會議指出，要加強監測預報預警，加強夜間防範提醒，強化預警和應急響應聯動。強化隱患排查管控，落實災前應急管控措施，最大限度降低人員傷亡風險。加強中小河流洪水、山洪和地質災害、城市內澇防禦，強化水利工程巡查和科學調度，加強道路交通安全防範，堅決徹底轉移危險區域人員。

或局部山洪泥石流 氣溫驟降 會議要求，細化落實「空屋行動」、「淨山行動」、「挪床行動」，強化人員安全管理。做好搶險救援準備，提前向可能受災區域、高風險鎮村預置救援力量和物資裝備。加強防災科普和警示教育，提升群眾防災避險意識和自救互救能力，全力保護人民群眾生命財產安全。

廣東省氣象部門指，粵北和粵西山區需防範局地山洪、泥石流和地質災害，同時警惕中小河流洪水和城鄉積澇風險，並防禦短時大風和局地強雷電等災害。受降水影響，廣東大部分市縣氣溫下降3℃至6℃。明日全省大部陰天到多雲，有小到中雨。

武漢積水淹路 醫院變水簾洞 另外，湖北省武漢市氣象台周四升級發布暴雨紅色預警和城市暴雨臨災警報。武漢大學附近出現較深積水，多輛汽車浸泡在水中，積水淹過路人肩膀。武漢大學人民醫院主院區漏水，雨水從頂棚流下，變成水簾洞。院方強調，醫療設備未有損壞，沒影響治療，目前已恢復正常。本報綜合報道