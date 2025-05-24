網信辦督導重點平台 促完善訊息推薦算法

【本報綜合報道】針對網民反映部分網上平台演算法推薦低俗訊息，中央網信辦日前督促指導重點平台，針對性優化訊息推薦算法功能，同時調整相關規則。相關負責人強調，算法治理是項長期性及系統性工程，網信部門將展開常態化巡查，督導訊息推薦算法平台持續優化算法運行機制及管理規則。

公開運作 保用戶知情權 中央網信辦提到，公開算法運行規則，推進透明展示工作，能夠保障用戶知情權。例如，抖音已通過開設「安全與信任中心」網站、舉辦開放日活動等，向公眾闡釋推薦邏輯、干預機制及治理成效。針對「訊息繭房」問題，意即用戶長期接收算法過濾後資訊時，逐漸被局限在符合其偏好內容當中，最終形成「回聲室效應」，中央網信辦指出，其中小紅書已設置「內容偏好評估與調節」等功能，方便用家瀏覽更多元豐富推薦內容，藉此破除有關問題。

在用戶賦權方面，中央網信辦稱正督導重點平台持續優化興趣偏好管理、內容負反饋等功能設置，方便用戶自主調節優化算法推薦內容。惟相關負責人提到，縱使重點平台訊息推薦算法治理取得一定成效，還存在相關功能使用效果不顯著、推薦內容質量不夠高等問題，與廣大網民及社會各界期待相比還有差距。