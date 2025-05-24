女星耳環風波發酵 父涉違規經商受查

考任公務員期間 被指瞞生育二孩 年僅17歲 的女星黃楊鈿甜佩戴天價名牌耳環引發社會關注，高調炫富令人質疑她的家庭背景並不相稱。四川省雅安市成立由紀檢監察、公安、市場監管等部門組成的聯合工作組，對黃楊鈿甜父親楊偉立案調查，指他參加公開招錄公務員考試和工作期間涉嫌故意隱瞞違法生育二孩，並涉嫌違規經商辦企業。

通報指，楊偉2010年10月報名參加雅安市公開招錄公務員考試，經過筆試、面試、體檢、考察等程序，於2011年4月錄用為雅安市城市管理行政執法支隊工作人員，2014年9月借調至雅安市投資促進局工作，2015年1月調入雅安市投資促進局下屬科級事業單位雅安市投資促進服務中心工作。2017年2月，楊偉以夫妻長期兩地分居、無法照顧小孩為由提出辭聘申請，雅安市投資促進局翌月按程序與他解除聘用合同。

未曾經手災後重建招投標 2011年4月至2014年9月，楊偉作為雅安市城市管理行政執法支隊工作人員，主要從事市容市貌管理、違法建築查處等工作，未參與災後重建項目工作。2014年9月至2017年3月，楊偉在雅安市投資促進局及其下屬事業單位雅安市投資促進服務中心工作期間，主要負責招商引資網絡平台管理、訊息服務等工作，協助展開招商引資活動組織協調工作，工作不涉及災後重建項目招標、資金審批管理和慈善捐款。

雅安市投資促進局通過官方平台發布的招商引資項目中，楊偉作為招商項目聯繫人的有一個，但最終沒有招引到投資商。

經核實，楊偉在雅安工作期間未經手災後重建項目招投標，未涉及災後重建資金審批管理和慈善捐款。楊偉涉嫌違規經商辦企業及故意隱瞞違法生育二孩問題，已由監察機關立案調查，將依法依規嚴肅處理。本報綜合報道