墨西哥商會斥華貨傾銷「洗產地」 促當局加徵100%關稅

【本報綜合報道】墨西哥市商會（Canaco CDMX）周三指，中國企業為了規避美國關稅，持續把產品大量傾銷墨西哥，以「洗產地」等手段造成不公平競爭，呼籲政府對中國進口產品全面加徵100%關稅，加強查緝與監管力道，以保護本地產業、就業與消費者權益。

墨西哥市商會主席坎波塞科（Vicente Gutierrez Camposeco）表示，大量中國製商品經非法進口後，被重新貼上墨西哥製造的標籤並銷售，嚴重誤導消費者，破壞其他商家的競爭力。他稱不能容忍這種行為繼續，墨西哥政府不能再袖手旁觀，看着產業崩潰及工作機會流失。

指破壞傳統業務競爭力 坎波塞科指出，許多中國企業自美國市場受限後，轉而收購墨西哥本地工廠繼續生產並向全球傾銷。墨西哥市許多傳統商家正被迫退出，取而代之的是專售中國商品的商家，政府有義務立即行動阻止非法商品流通。