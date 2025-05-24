台積電在美子公司 籲豁免半導體關稅

台積電前日證實，由亞利桑那子公司針對美國232條調查提供反饋，但不評論細節。上述信函指出，美國政府採取的任何措施都不應損害其安全政策目標，包括台積電亞利桑那廠的先進半導體生產；又指很多半導體製造設備和原料無法在美國本土取得，故加快在美建立半導體製造業聚落的計劃，如台積電亞利桑那廠，將是創造必要需求的關鍵。台積電亞利桑那子公司建議，針對難以在美國本土製造的相關產品應豁免關稅，不要向美國境外製造的半導體徵收關稅或採取其他限制措施，也不要針對半導體的下游終端產品及半成品。