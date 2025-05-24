吉祥方舟號 醫院船黃海展演練 料納北部戰區編列

處理戰場爆炸燒燙傷勢 應對自然災害感染病例 中國海軍「吉祥方舟號」醫院船近日在黃海某海域展開多要素、全流程醫療救護演練，檢驗艦艇整體訓練水平，錘煉官兵遂行多種醫療救護任務的能力。有軍事專家估計，吉祥方舟號已入列北部戰區海軍，即代表東部、南部及北部3大戰區均已實現醫院船戰略部署。

吉祥方舟號舷號為868，是中國自主設計建造第3艘萬噸級遠洋醫院船，船上配備先進醫療衞勤設備及醫護人員，戰時可為傷員提供海上早期治療及部分專科治療，平時可執行海上醫療救護及國際人道主義救援等任務。

3大戰區各有配備 作為中國現時最新大型醫院船，吉祥方舟號在許多方面均有優化提升，更加適應備戰打仗需求，同時更加貼合戰場衞勤工作需要。它不僅在野戰外科方面有突出優勢，能處理爆炸傷及燒燙傷等特殊傷情，還可應對地震與海嘯等突發自然災害導致創傷及感染等病例，發揮人道主義救援優勢。

此前，中國海軍已有兩艘遠洋醫院船，分別是「和平方舟號」及「絲路方舟號」。軍事專家曹衞東指出，中國3個戰區均有醫院船，當不同方向同時執行軍事任務時，可保障都有醫院船，當某一個方向戰爭或軍事行動加劇時，也可把3艘醫院船同時調往一個方向。

美國印太司令部司令帕帕羅近日在夏威夷舉行的一次活動中指出，解放軍近期在台灣周邊舉行的軍演屬於實戰前排練。

帕帕羅認為，解放軍擁有數種反艦導彈，在先進高超音速武器方面遙遙領先，並且在台灣地區具有優勢，但美國的導彈能夠精準擊沉中方船艦，改變遊戲規則，美台同時可以從陸地打擊解放軍，收集寶貴的戰時情報，為美國空軍和海軍創造進攻的機會。本報綜合報道