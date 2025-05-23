90後女子美術物理手工純熟 朱古力製中外建築

網名「范蘇木」的中國山東青島女子、抖音美食博主范勝男擁有超過300萬名粉絲，以用甜品朱古力逼真復原多座中國古建築，以及眾多中外名畫而為人所知。但甚少有人知道，她大學原本是修讀國際貿易經濟專業，做過活動策劃設計、開過餐廳，偏偏最後選擇跨界從事美食自媒體，情定需要超強美術功底的古建築還原。

范勝男周三接受內媒採訪時，自稱人如其名，性格中有一股敢闖的勁頭，骨子裏不安分，總想搞創新，故多次轉工、創業，又拍片復刻《蠟筆小新》等90後童年動漫中的美食。但她不滿足於最初的微少人氣，由2021年開始嘗試做扭計骰蛋糕開始，慢慢決定復刻中國傳統建築，讓更多人了解有關魅力。

半年完成圓明園 栩栩如生 長闊均為2.4米、完全由朱古力製成的《圓明園十二生肖海晏堂》，是范勝男用半年時間復刻而成的經典之作。她指，像圓明園這種大型建築找不到對外公開的模型，且其中西合璧式的花紋特別繁瑣，甚至要用泥土自捏模型，用物理知識復原十二生肖的噴泉功能，花費精力，材料費就超過幾萬元人民幣。

敢於挑戰的范勝男創作興趣一發不可收拾，其後陸續用3D建模、朱古力金磚等復原了故宮太和殿、天壇祈年殿等古建築，連電影《哈利波特》霍格華茲魔法學校等國外題材都有所涉獵，被網民形容為「在甜品形態內，只有你想不到，沒有她做不到的」。范勝男覺得目前這項工作喜歡到可以做一輩子，但要不斷挑戰自我，未來還想用不同材質創新，復刻全國各地名勝風景。本報綜合報道