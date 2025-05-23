兩岸國際

TikTok要求美員工在家工作

中國影片分享平台TikTok周三要求美國電子商業部門員工在家工作，有待公司進一步決定。報道指，可能是TikTok準備裁員，計劃改變架構。內部備忘說，TikTok考慮創建更有效率的營運模式，承諾在過渡期間向員工提供支援，希望員工諒解。（綜合報道）
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