華學生偷拍美基地 刑滿出獄

中國在美留學生石風雲（Fengyun Shi，音譯）去年初以無人機偷拍維珍尼亞州諾福克海軍基地，同年落網並在美國服刑，刑滿出獄後本月7日驅逐出境。石風雲去年1月18日被聯邦調查局逮捕，國務院同月終止簽證，學籍翌月取消。（綜合報道）