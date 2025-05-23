兩岸國際

華學生偷拍美基地 刑滿出獄

中國在美留學生石風雲（Fengyun Shi，音譯）去年初以無人機偷拍維珍尼亞州諾福克海軍基地，同年落網並在美國服刑，刑滿出獄後本月7日驅逐出境。石風雲去年1月18日被聯邦調查局逮捕，國務院同月終止簽證，學籍翌月取消。（綜合報道）
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