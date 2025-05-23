視察時 新艦嚴重事故 金正恩震怒 下令問責

船底現破洞致失衡 指示下月黨大會前修好 北韓領袖金正恩日前在清津造船廠視察5,000噸級驅逐艦的下水儀式，但期間出現嚴重事故，導致部分區段船底破孔造成失衡。目擊事件的金正恩震怒，下令調查及對相關官員問責，指示在黨中央委員會全會6月召開前維修好驅逐艦。

朝中社昨日報道，因指揮失當、操作不慎，驅逐艦下水過程中沒能保障底盤移動平衡度，形成船底破孔導致失衡，船首未能從船台順利脫離。金正恩斥事故是純粹的疏忽和不負責任、不科學的經驗主義導致，是無法容忍的嚴重重大事故及犯罪行為。他指出，盡快修復驅逐艦關乎國家權威，而非簡單的工程問題。事故責任完全在於黨中央委員會軍需工業部、國家科學院力學研究所、金策工業綜合大學、中央船舶設計研究所等相關單位和清津造船廠的有關人員。

金正恩指示，無論如何也要在黨中央委員會6月全體會議召開之前完成，從而使清津造船廠和羅津造船廠工人的火熱愛國之心和勞動貢獻作為推動國防實力建設進程的輝煌功勳煥發光彩。在下月召開的黨中央委員會全會上，必須立案審查不負責任的嚴重錯誤。

同類型驅逐艦上月下水 北韓近期加強海軍力量，另一艘新建的5,000噸級驅逐艦崔賢號上月底在南浦造船廠下水，金正恩當時攜同女兒金主愛出席，並表明決心組建遠洋艦隊。外界分析，崔賢號能容納數十個多用途垂直發射器，可攜帶對空、對艦與對地導彈。智庫「北緯38」本月中旬公開衞星圖片顯示，清津造船廠建造一艘長約143米的軍艦，外觀與崔賢號相似，同樣配備垂直發射裝置，相信可搭載防空、反艦、反潛、彈道導彈攔截導彈及對地攻擊巡航導彈、戰術彈道導彈等。

清津造船廠位於咸鏡北道，靠近俄羅斯，此前主要建造貨船、漁船等民用船隻，現時負責建造軍艦反映北韓加強海軍力量的意圖。本報綜合報道