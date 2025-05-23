美將建「金穹」 加總理稱商合作

加拿大總理 卡尼

【本報綜合報道】美國總統特朗普公布開發金穹天基導彈防禦系統計劃，加拿大總理卡尼周三證實正與美方商討是否參與，考慮到來自北韓、俄羅斯、中國，甚至未來外太空的真正威脅，為加拿大人提供更多軍事保護是好主意。

拒透露投資金額 卡尼指，加拿大政府意識到只要有意願就可以通過投資和合作來建設金穹，但拒絕透露願意投資金額。

他補充，美加軍方官員討論導彈防禦計劃多年，自己多次與美國直接討論過金穹的想法。他強調，加拿大與美國進行更具建設性討論，以展示擁有選擇的能力，現在處境是必要時會合作，如果與美國合作開發導彈防禦系統是最佳選項，加拿大會參與。

另外，卡尼結束為期兩天的內閣會議後，向所有部長發布授權信敍述政府使命。信中提到7個優先事項，為首是與美國建立新經濟和安全關係，並加強與世界各地可靠貿易夥伴和盟友合作。其他事項包括消除省際貿易壁壘、降低加拿大人成本、使住房更加實惠、保護加拿大主權、恢復可持續移民水平以及減少政府營運開支。