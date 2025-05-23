特朗普接見南非總統 突播片指圖滅白人

重演「伏擊」澤連斯基 拉馬福薩當場反駁 美國總統特朗普周三於白宮橢圓形辦公室接見南非總統拉馬福薩，期間突然調暗燈光播放一段影片，聲稱南非白人遭「種族滅絕」，拉馬福薩否認指控，反指忽視了南非黑人受到的傷害和種族歧視。繼烏克蘭總統澤連斯基後，拉馬福薩成為第二位在白宮受特朗普「伏擊」的外國領袖。

影片其中一幕顯示，人群反覆呼喊殺死布爾人（荷蘭白人殖民者後裔）。另一幕則是一條鄉村公路兩旁矗立着白色十字架，並延伸至遠處。特朗普聲稱是部分死於謀殺的白人農民墳墓，但拉馬福薩反問具體地點是哪兒。特朗普其後翻閱一疊新聞報道，展示白人謀殺案死者的案件，拉馬福薩露出難以置信的眼神。拉馬福薩試圖糾正特朗普的說法，但特朗普多次用喋喋不休的話語打斷對方。

拉馬福薩指出，特朗普播放的影片沒有展示南非全貌，反對派政治家馬萊馬演唱的殺死布爾人歌曲並不代表南非政府政策，執政黨非洲人國民大會（非國大）早已與他保持距離。拉馬福薩強調，南非有一個多黨民主制度允許民眾表達觀點，他承認南非確實深受暴力犯罪困擾，但並非專門針對白人。拉馬福薩會後形容與特朗普的會面良好，雙方深入交流，談及貿易、投資和高爾夫球，希望與美國維持夥伴關係。

美切斷對南非援助 特朗普上任後曾宣稱南非政府以徵地法奪取白人農民土地，並以仇恨言論及行動煽動針對白人地主的暴力行為。美國切斷了對南非的所有援助，並驅逐曾發言批評特朗普的南非大使拉蘇爾。

在南非出生的美國富豪馬斯克一直是白人種族滅絕論調的推動者，他多次批評南非政府公開推動對白人的種族滅絕。59名南非白人於本月12日抵達美國後，獲得難民身份。本報綜合報道