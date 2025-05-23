以總理相信 哈馬斯領袖或遭消滅

內塔尼亞胡在記者會指，以色列已消滅數萬名恐怖分子，包括哈馬斯領導層的戴夫、哈尼亞、辛瓦爾，可能包括穆罕默德‧辛瓦爾。以軍正在佔領愈來愈多加薩領土，軍事行動結束後，加薩所有地區都將處於以色列控制之下。以色列可以同意在釋放人質下暫時停火，但結束戰爭必須附帶一系列條件，包括加薩非軍事化、推翻哈馬斯、以及實施由美國提出、加薩人自願遷徙的計劃，任何人要求以色列在達成上述目標前停戰，都是要求讓哈馬斯繼續掌權。對於美國尋求與伊朗達成新的核協議，內塔尼亞胡強調已與美方就伊朗問題全面協調，以色列堅持任何核協議都必須阻止伊朗獲得核武並停止鈾濃縮。面對有政權威脅摧毀以色列，以方保留捍衞自身的權利。