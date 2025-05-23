以總理相信 哈馬斯領袖或遭消滅
【本報綜合報道】以軍上周空襲加薩地帶南部汗尤尼斯歐洲醫院，當時傳出目標是暗殺哈馬斯已故領導人辛瓦爾的兄弟、現任哈馬斯領袖穆罕默德‧辛瓦爾。以色列總理內塔尼亞胡周三相信，穆罕默德‧辛瓦爾可能被消滅。
內塔尼亞胡在記者會指，以色列已消滅數萬名恐怖分子，包括哈馬斯領導層的戴夫、哈尼亞、辛瓦爾，可能包括穆罕默德‧辛瓦爾。以軍正在佔領愈來愈多加薩領土，軍事行動結束後，加薩所有地區都將處於以色列控制之下。以色列可以同意在釋放人質下暫時停火，但結束戰爭必須附帶一系列條件，包括加薩非軍事化、推翻哈馬斯、以及實施由美國提出、加薩人自願遷徙的計劃，任何人要求以色列在達成上述目標前停戰，都是要求讓哈馬斯繼續掌權。對於美國尋求與伊朗達成新的核協議，內塔尼亞胡強調已與美方就伊朗問題全面協調，以色列堅持任何核協議都必須阻止伊朗獲得核武並停止鈾濃縮。面對有政權威脅摧毀以色列，以方保留捍衞自身的權利。
多國外交官訪約旦河西岸 以軍鳴槍
由20多個國家外交官組成的代表團周三在約旦河西岸傑寧市視察人道情況，駐守難民營入口附近的以軍向他們鳴槍示警，外交官在傳出槍聲後尋找掩護，無人受傷。
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