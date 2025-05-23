疑犯作案後 入博物館扮目擊者

【本報綜合報道】美國首都華盛頓周三發生槍擊案，兩名以色列大使館職員遇害。疑犯羅德里格斯（Elias Rodriguez，30歲）來自芝加哥，他作案後假扮目擊者並表現驚慌，獲猶太博物館保安倒水並安撫情緒。

目擊者西格爾（Paige Siegel）憶述，槍擊發生後不久疑犯跑進猶太博物館內。西格爾曾詢問對方是否還好，他一再要求報警，並稱自己沒有中槍。

西格爾表示，和疑犯說話時對方看起來像是嚇壞了，沒有表現出惡意，當時料不到他就是槍手。警察其後抵達博物館拘捕疑犯，後者高呼「自由巴勒斯坦」。西格爾想起當時的經歷時仍十分不安，想到一群一群猶太人都擠在一間房內，而槍手就坐在中間的長椅上。

表現驚慌 主動報警自首 另一位目擊者馬里努齊（Sara Marinuzzi）指，幾聲槍響後一名男子跑到了博物館內。保安還給他遞了水，試圖安撫他的情緒。男子的行為有點古怪，眾人估計他目睹整個槍擊過程。男子主動要求保安報警，警察大概10分鐘後趕到現場。男子向警察自首後被捕，並交代丟棄武器的地點，警方後來的確找到武器。