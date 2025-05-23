以駐美使館2員被殺 槍手高呼撐巴勒斯坦

FBI辦事處對面發生 加薩戰事激發反猶情緒所致 以色列在加薩地帶發動新一輪攻勢加劇饑荒及人道危機之際，同時刺激了反猶情緒。美國首都華盛頓周三晚上發生槍擊事件，兩名以色列大使館職員身亡。疑犯行兇後向警方自首，並高呼「為了加薩，自由巴勒斯坦」口號。全球所有以色列外交機構加強安全防護，同時提升對駐外代表的保護等級。

美國猶太人委員會當晚在猶太博物館舉辦名為「青年外交官招待會」活動，匯聚了猶太青年專業人士與華盛頓外交界人士，為促進團結、慶祝猶太文化而舉辦。死者參加活動後準備離開，此時一名男子在博物館外靠近人群開槍，槍擊地點位於聯邦調查局（FBI）華盛頓辦事處對面。

死者是情侶 男方擬下周求婚 華盛頓警察局局長史密斯透露，死者為一男一女，有人看到疑兇案發前一直在博物館外徘徊。槍手隨後接近一行4人，並向其中兩人開槍，他們最終傷重不治，警方相信疑兇是單獨作案。FBI局長帕特爾指出，FBI正和華盛頓警方合作了解事件，目前沒有公共安全威脅。以色列駐美國大使館發言人科恩證實，死者遭近距離槍擊。以色列駐美國大使萊特表示，死者是一對即將訂婚情侶，其中遇害男子本周買了一枚戒指，打算下周在耶路撒冷求婚。

以色列總理內塔尼亞胡發聲明對事件感到震驚及憤怒，美國司法部長邦迪等人已向他通報細節，並承諾美方將確保把兇手繩之以法。內塔尼亞胡下令，加強以色列駐外使團保安工作。以色列駐聯合國大使達農稱，槍擊事件是反猶太恐怖主義卑鄙行為，傷害外交官和猶太社區已經越過紅線。他相信美方會對涉案人士採取強而有力的行動，以色列將繼續堅決保護在世界各地的以色列公民和代表。

案發地點近期報告安全隱患 事發的時候，邦迪與署理華盛頓特區檢察官皮羅都在現場。美國總統特朗普迅速回應事件，指發生在華盛頓的恐怖殺戮顯然是出於反猶太主義，必須立即停止，仇恨和激進主義在美國沒有立足之地。事件令人悲傷，他向罹難者家屬致以慰問。猶太博物館近期曾報告過安全隱患問題，成為華盛頓獲得50萬美元（約390萬港元）資助加強保安的非牟利組織之一。博物館執行主任古爾維茨曾稱，對華盛頓及全美各地的猶太人機構的安全問題感到擔憂，當前充斥反猶主義的社會氣氛。本報綜合報道