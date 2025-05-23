專項開展 整治涉企濫權亂執法

【本報綜合報道】國務院新聞辦公室昨舉行新聞發布會，介紹規範涉企行政執法專項行動開展情況，聚焦糾治4類問題，包括亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封；違規異地執法和趨利性執法；執法標準不一致、要求不統一，加重企業負擔；濫用職權、徇私枉法、該罰不罰、粗暴執法等違反執法規範要求。

司法部行政執法協調監督局局長劉波表示，涉企行政執法中仍存在粗暴執法、任性執法和機械執法的問題，必須強化管理、培訓和監督執法人員。當局提出4項硬實措施，包括把住入口關、能力關、素質關、責任關，其中要加強行政執法人員的資格管理，研究制訂《行政執法行為規範》，依法處理不當執法人員。對於部分領域仍存亂收費問題，將從4方面整治，包括深化專項行動靶向攻堅重點領域；強化源頭治理，嚴把政策合規審查關；創新智慧監管，提升治理效能；完善長效機制，強化法治保障。

優化營商網絡環境 中央網信辦同日發布通知，即日起在全國啟動為期兩個月的「清朗‧優化營商網絡環境一整治涉企網絡『黑嘴』」專項行動，重點整治惡意抹黑詆毀攻擊企業、對企業敲詐勒索、惡意營銷炒作、洩密侵權共4類突出問題。另外，全國治安管理工作視像會議周二在北京召開，對全國公安機關治安工作提出要求，包括對涉槍涉爆、涉黃涉賭等違法犯罪做到打源頭。