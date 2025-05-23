大方縣接連山泥傾瀉 十多人受困失聯

【本報綜合報道】貴州省畢節市大方縣昨日接連發生兩宗山泥傾瀉，其中在長石鎮有兩人被困，至於果瓦鄉慶陽村，相關部門初步判斷6幢8戶至少十多人被困。應急管理部已啟動國家地質災害4級應急響應，派出工作組趕赴現場指導。

長石鎮於當日凌晨3時許發生山泥傾瀉，果瓦鄉慶陽村則於上午9時許發生。接獲上述災情報告後，公安、應急、消防等部門相繼派員到達現場，開展搜救工作。武警畢節支隊先期部隊60多名官兵於上午10時許，攜帶生命探測儀、軟管窺鏡、破拆工具等專業設備到場。中國安能專業救援力量亦緊急趕赴救援，5人先遣組帶一台災情偵測模塊車出發，第一梯隊25人攜同指揮模塊、通訊指揮車、無人機、機械化橋等專業裝備，第二梯隊根據救援需要隨時準備增援。

山勢高 坡度大 施救難 應急管理部已作出部署，要求盡快核清現場情況，千方百計搜救失聯人士，科學組織救援，嚴防次生災害。由於現場山勢較高、坡度較大，目前施救難度較大，具體被困人數仍在進一步核實中。