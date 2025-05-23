華南降雨強 深圳部分列車停運

「龍舟水」是廣東省前汛期降雨最多、最集中的時段，今年或有5輪暴雨及兩次高溫過程，過去一周降雨已開始增多，集中在粵北、粵西和珠三角部分市縣，雨量最多地區為陽江陽西縣程村鎮，累計逾717毫米。

北方高溫持續 9市州旱災

與此同時，北方高溫天氣持續，其中甘肅省上月以來平均降水量17.3毫米，較常年同期偏少65.2%，為有紀錄以來最少，截至周二蘭州、白銀、定西、慶陽、平涼、甘南、隴南、武威及蘭州新區9個市州共39個縣區發生旱情，3大骨幹工程已累計調水2.45億立方米。因連日來高溫乾熱風天氣來襲，河北中南部部分麥區出現不同程度乾熱風，對處於生長關鍵期的小麥產生潛在威脅。各級農技人員迅速行動，全力保障小麥產量和質量。