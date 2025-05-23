7省區市干預數據上報 統計局促整改造假

督察組反饋意見另點名國務院3部門 國家統計局於本月7日至20日，向7個省（區、市）及3個國務院部門反饋《常規統計督察意見》，指干預統計仍有發生，出現統計造假問題，統計數據出現不同程度失實，有關違紀違法問題線索已移交上述地區及部門處理。

國家統計局組建10個督察組，於去年11月下旬至12月上旬對山西、遼寧、江蘇、浙江、海南、重慶、寧夏7個省（區、市）和科技部、市場監管總局、金融監管總局，展開常規統計督察。督察組發現4大問題，分別是推動樹立和踐行正確政績觀還有短板，隱形和新型統計造假問題顯現，干預統計工作現象仍有發生；一些受查企業（項目）統計數據不同程度失實；有的地方首輪統計督察整改不夠到位；3個國務院部門統計工作存在薄弱環節。

江蘇最嚴重 對重慶措詞嚴厲 《常規統計督察意見》點名江蘇、浙江、遼寧、重慶、山西出現干預統計工作現象，其中以江蘇最嚴重，用上「有關地區仍存在干預數據上報、授意或指使統計調查對象提供不真實統計資料等問題」、「執行國家統計政令和統計調查制度不規範」的措詞。《意見》對重慶的措詞最嚴厲，直接點明「統計督察整改和專項治理行動成效尚不鞏固，有的區縣統計造假等問題依然存在」。

提5大建議 要求從嚴辦理 督察組向江蘇省委、省政府提出5大意見建議，第一是推動地方領導幹部牢固樹立及踐行正確政績觀，其次是層層壓實責任，切實推動防範及懲治統計造假、弄虛作假責任落實到位；第三是強化職責履行，縱深推進依法統計依法治統，最後兩點分別是堅持舉一反三，從嚴從實推進督察反饋問題整改，以及嚴格按要求辦理有關統計違紀違法問題線索。

江蘇省委常委、常務副省長馬欣表示，江蘇對督察組嚴肅指出存在的問題誠懇接受、照單全收，將堅決抓好整改。重慶市委常委、常務副市長陳新武指，重慶將深刻反思督察組反饋的問題，把統計督察問題整改轉化為高質量發展的實際成效。本報綜合報道