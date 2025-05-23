廣州推「明廚亮灶」 手機實時查看外賣製作

【本報綜合報道】廣東省廣州市市場監督管理局近日指導推進「明廚亮灶」建設，只要點擊外賣應用程式中的「明廚亮灶」板塊，就可對商家「雲監工」，通過手機實時查看點單商家後廚情況。廣州成為全國首個由政府層面推進食品安全全鏈條監管改革的城市，「明廚亮灶」正逐漸向全國範圍推廣。

黃埔區某養生茶品牌負責人黃先生表示，覺得上述平台不錯，讓更多沒到其店的顧客對他們有信任感和信賴感，能規範行業一些標準。他又指，門店接入「明廚亮灶」後，顧客對商品質量有了更直觀的感受，品牌曝光量明顯提高，門店可直接受益，明顯看得到流量增加30%至50%。

補貼小商戶裝設備 平台通過開展行業倡導與商戶引導、提供技術保障、全額補貼、流量激勵等多重措施，給商戶更便捷和實惠的體驗。一個多月來，平台加大對「明廚亮灶」的補貼力度，面向夫妻店、社區小店等中小餐飲商戶提供覆蓋硬件設備購置、安裝等費用的全額補貼，首批5,000萬元人民幣（約5,431萬港元）補貼已開始申領。有外賣平台公共事務負責人指出，小微商戶基本上是零成本就可接入「明廚亮灶」。