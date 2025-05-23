美參眾議員提法案 簡化對台軍售流程

【本報綜合報道】美國參眾議員周三提出《台灣+法案》（Taiwan PLUS Act），要求把台灣視同「北約+」成員，在軍售上享有相對便捷的待遇。美國國務卿魯比奧同日表示，國務院收到很多針對軍售延誤的投訴，讓相關流程加速是國務院重組及改革的優先事項。

美廠沒法快速生產彈藥 魯比奧周三上午出席眾議院外委會聽證會時提到，每場雙邊會談中對方都會抱怨某項軍售案或融資案已經延宕數年，至今仍未交付，或尚未通過程序獲准，故必須改革相關體系。他又指，美國對外軍售面臨的另一個障礙是國防工業產能沒法快速生產彈藥，滿足自身需求，也沒法履行對夥伴的承諾。

共和黨籍參議員史葛（Rick Scott）和眾議員佩里（Scott Perry）同日下午提出《台灣+法案》，讓台灣跟北約成員國和包括日本、澳洲、南韓、以色列及新西蘭的「北約+」成員享有同等軍售待遇，又提到台灣已被美國視為主要非北約盟友。佩里指法案將簡化對台軍售流程，加強阻嚇力。