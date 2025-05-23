台擬全用導彈防空 或難抗無人機狂攻

發射如殺雞用牛刀 彈藥很快盡耗 台灣擬擴大軍購，配合美國要求強化防衞和平衡貿易逆差。台灣空軍計劃增購9個連的國家先進地對空導彈系統（NASAMS），全面替代現役速射高炮，但有專家質疑防空全面導彈化可能無法應付現代空中威脅，反而速射高炮在防禦無人機蜂群更有優勢。

增購NASAMS金額預料超過45億美元（約351億港元），美國去年宣布向台灣出售3個連的NASAMS，最快將於今年底前運抵台灣。總數4個營（12個連）的NASAMS將按一對一比例，替換台軍用於機場等要地防禦的天兵防禦系統（主要配備麻雀防空導彈和35毫米速射高炮），陸基劍一防空導彈系統及20毫米速射高炮，將意味台灣防空全面導彈化。

倡優先部署於F16基地 然而，台灣空軍對35毫米速射高炮的性能相當滿意，如果全面用NASAMS替換，即便射程大增，但價格會急速攀升。同時，機場防空還需要防範直升機和傘兵突襲，且近年無人機更成為威脅，面對低速但大量的目標，發射導彈不但「殺雞用牛刀」，且很快消耗殆盡。

曾任參謀本部導彈指揮部計劃處處長的預備役上校周宇平表示，導彈與防空高炮作戰性能各有優勢，前者射程遠，但裝彈慢、價格高，彈藥數量有限，不適合應對飽和攻擊與中小型無人機之類的目標，因此仍須防空高炮擔任近距離防護。有退役台軍將領指出，NASAMS本質上仍是定點防空系統，最大賣點是兼容現有空對空導彈。即使F16戰機無法升空，導彈仍可有用武之地。NASAMS未來部署地點應以F16基地為優先，放在其他基地時彈藥互通優勢就不明顯。

NASAMS由美國與挪威聯合研製，用於填補愛國者防空系統與刺針肩扛式防空導彈之間的火力空白，它可以使用AIM9X響尾蛇格鬥導彈、AIM120先進中程空對空導彈及其增程版本，後者最遠射程可達50公里。本報綜合報道