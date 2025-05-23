中方世貿發言 促確保開放穩定團結

【本報綜合報道】世界貿易組織周二至周三在瑞士日內瓦召開總理事會2025年度第二次會議，中方指一個開放、穩定、以規則為基礎的國際經貿秩序符合各國共同利益，所謂「對等關稅」嚴重衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，世貿組織成員要站在歷史正確的一邊，共同維護並加強以世貿組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制。