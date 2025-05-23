3國外長在京談合作 中巴經濟走廊伸阿富汗

推進下輪正式會面 同意深化一帶一路建設 中共中央政治局委員、外交部長王毅前日在北京，主持中國－阿富汗－巴基斯坦3方外長非正式會晤。3國外長積極評價中阿巴3方對話取得的成果，就進一步挖掘3方機制潛力、推進互利合作友好深入交換意見。3國同意深化共建「一帶一路」合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，加強地區互聯互通網絡建設。

王毅與巴基斯坦副總理兼外長達爾、阿富汗代理外長穆塔基會面。王毅梳理總結會議成果，包括中方支持阿巴兩國走符合本國國情的發展道路，支持阿巴維護主權、安全和民族尊嚴。發揮中阿巴3方外長對話機制作用，盡早在喀布爾舉辦第6次中阿巴3方外長對話。

阿巴原則上同意互派大使 同時，阿巴提升外交關係水平，原則同意盡快互派大使，中方願繼續為阿巴關係改善提供幫助。中巴支持阿富汗重建發展及擴大貿易往來，幫助增強自主發展能力。3國反對一切形式的恐怖主義，開展執法安全合作，攜手打擊各自關切的恐怖勢力，警惕防範外部勢力干涉地區國家內政，並維護地區和平穩定，努力為各自發展振興營造良好外部環境。

王毅歡迎穆塔基在兩國建交70周年之際訪華，指中阿是傳統友好鄰邦，雙方始終相互理解、相互支持，推動雙邊關係不斷向前發展。中方願同阿方拓展經貿、農業、能礦、減貧、防災減災、人才培養、醫療衞生、執法安全等合作，將進口更多優質特色產品，繼續為阿富汗重建發展和民生改善提供力所能及的支持和幫助。

阿稱恪守一個中國原則 穆塔基表示，感謝中方長期以來為阿富汗國家發展和民生改善提供寶貴幫助。阿富汗將繼續堅定恪守一個中國原則，反對干涉中國內政。阿方重視中方安全關切，願同中方加強安全領域合作，打擊暴力犯罪，保障中方在阿利益，共同維護地區安全穩定。本報綜合報道