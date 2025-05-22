太空人ISS自製創意漢堡包

美國太空總署（NASA）韓裔太空人金喬尼（右圖）近日在社交平台，分享他在國際太空站（ISS）自製的太空版漢堡包（左圖），材料全來自太空任務的儲備食物。他以小麥零食麵包代替漢堡包，中間夾着牛扒、芝士醬、烤焗薯仔，還塗抹了來自美國太空探索科技公司（SpaceX）無人貨運飛船「龍」的韓式辣椒醬。