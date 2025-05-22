發明高手在民間 夢成真駕床上班

近年來，在中國短片分享平台抖音，愈來愈多「民間發明家」將腦海中的奇思妙想，動手製作變成現實，書寫出屬於自己的科技傳奇。「魔界造物」、「豬堅強」等博主都屬佼佼者，日前獲內媒採訪，分享了箇中心得。

「豬堅強」本名顧玉鵬，今年40多歲，由一名社會打滾的小木工轉變為DIY車間的發明家，自學實現兒時造車夢。目前，他已自製了兩百多輛車，其中「床車」是其聞名中外的傑作，配備了多輪、履帶、機械臂，能爬樓、越野、水陸兩棲，令不少起床困難的網民都渴望擁有該懶人恩物，實現「駕床上班」夢想，甚至有需要長期臥床的殘疾人士希望能藉此擁抱自然。

科幻世界飛行器搬到現實 而「魔界造物」劉祥強更憑着非凡手藝，將科幻世界飛行器搬到現實，包括鹹蛋超人系列的經典戰機母艦「亞特迪斯號」、內地科幻名著《三體》的水滴探測器等，吸引過百萬粉絲關注。談及接觸航模契機，劉祥強憶述從小對車、飛機等充滿興趣，到如今用3D打印、激光切割等製作載人飛行器，失敗是常事，試飛工作也很危險，但他願用熱愛點燃創意，用技術實現夢想。

現今科技知識通過網絡觸手可及，除了上述兩人外，還有不少博主轉行做自媒體，構築起屬於技術流的夢幻樂園，如「小獅日記」做出控制家中電器的魔杖，將科技由冰冷概念變成溫暖鑰匙，進一步點燃了無數人夢想，讓網民發出贊嘆同時，還積極展開技術交流切磋。本報綜合報道