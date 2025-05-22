接種新冠疫苗加強劑對象 美國擬僅限高齡高危群組

【本報綜合報道】美國政府周二表示，例行接種新冠疫苗加強劑的對象，將僅限於65歲以上人群或有嚴重疾病高風險人士，並要求進行臨床試驗，以證明65歲以下的健康民眾接種加強劑的必要。

衞生及公共服務部長小羅拔‧甘迺迪正在推動重塑聯邦公共衞生政策，他長期宣揚反疫苗主張，並對免疫接種抱持懷疑態度。食品及藥物管理局（FDA）局長馬卡利及疫苗部門官員普拉薩與FDA在《新英格蘭醫學期刊》撰文指出，政策轉變是以科學證據為基礎，將使美國的指導方針與歐洲國家更為一致。

不確定低風險者打針必要 文中指，最初推出的新冠疫苗是重大的科學、醫學與監管成就，但目前仍不確定讓低風險族群反覆接種加強劑，是否對其有益，而美國是少數仍然建議健康民眾每年接種的國家之一，認為需要有更多相關證據。

當局將要求疫苗生產商進行有關驗證測試，官員又強調，高風險人群會獲得保障，仍可接種加強劑。