日離家女高中生遭利誘 逼賣淫 10天接百客

【本報綜合報道】日本大阪府兩名女高中生被迫賣淫，其中一人更在10天內接待100名男子，每天只能吃一餐便利店便當果腹。此外，一名女大學生被富商誘騙參與毒品性派對，遭迷暈後性侵，兩案合共6人先後被捕。

大阪府警方今年2月起逮捕包括26歲男子瀧本繪斗等3名男子，他們涉嫌在道頓堀物色離家出走的少女，以可觀金錢回報引誘兩名女高中生賣淫。他們載兩女到石川縣、福井縣等地，強迫她們在酒店或車上與多名不同男性性交。兩女分別通過接客賺取150萬日圓（約8.17萬港元）和70萬日圓（約3.81萬港元），但疑犯侵吞大部分款項，兩女無法逃離回家，因絕望而自殘。警方懷疑有其他少女受害，正進一步追查。

毒品派對 女大學生被富商性侵 另外，21歲女大學生小西木菜去年獲介紹，參加60歲地產投資公司創辦人田中剛在酒店舉行的毒品性派對。中介事前指席間只需穿着內衣，毋須吸毒或與田中剛發生性行為，惟小西木菜去年6月第4次參與派對時，被已吸毒的田中剛、32歲酒店女公關奧本美穗塗抹含有毒品的乳液，再被田中剛指侵和毆打。小西木菜致電男友求助報警，警方到場拘捕田中剛和檢獲毒品，並在本月16日再逮捕奥本美穗與小西木菜。